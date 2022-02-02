Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сравнивать Россию с лисой, да ещё и находящейся на крыше курятника, несколько странно.

Таким образом Песков отреагировал на заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена. Псаки заявила в ходе брифинга, что Россия похожа на лису, которая затаилась на крыше курятника и кричит оттуда, то боится кур. Также она традиционно обвинила РФ в ухудшении ситуации на Украине, пишет "Газета.Ru".

Пресс-секретарь российского лидера подобное сравнение решил не воспринимать всерьёз.

"Слушайте, всё-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всём желании на крышу курятника он залезть не может", — пошутил Песков.

Ранее похожей метафорой уже воспользовался госсекретарь США Энтони Блинкен, сказавший, что Россия-лиса собирается напасть на курятник-Украину, так как "куры представляют для неё угрозу".

Сравнение России и Украины с лисой и курятником, данное представителями Белого дома, не понравилось многим. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов посчитал, что сравнивать Украину с курятником — это оскорбительно. А глава этого комитета Леонид Слуцкий назвал слова Псаки и Блинкена откровенным дипломатическим хамством.

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