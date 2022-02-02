EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом

Мир

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сравнивать Россию с лисой, да ещё и находящейся на крыше курятника, несколько странно.

Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом

Таким образом Песков отреагировал на заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена. Псаки заявила в ходе брифинга, что Россия похожа на лису, которая затаилась на крыше курятника и кричит оттуда, то боится кур. Также она традиционно обвинила РФ в ухудшении ситуации на Украине, пишет "Газета.Ru".

Пресс-секретарь российского лидера подобное сравнение решил не воспринимать всерьёз.

"Слушайте, всё-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всём желании на крышу курятника он залезть не может", — пошутил Песков.

Ранее похожей метафорой уже воспользовался госсекретарь США Энтони Блинкен, сказавший, что Россия-лиса собирается напасть на курятник-Украину, так как "куры представляют для неё угрозу".

Сравнение России и Украины с лисой и курятником, данное представителями Белого дома, не понравилось многим. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов посчитал, что сравнивать Украину с курятником — это оскорбительно. А глава этого комитета Леонид Слуцкий назвал слова Псаки и Блинкена откровенным дипломатическим хамством.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксперт: Псаки не знает, что делает
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия джен псаки леонид слуцкий энтони блинкен дмитрий песков вячеслав никонов
Новости
Новый образ Бузовой фанаты назвали "колхозом"
Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса
Микробиолог рассказала о суперспособности жителей Лапландии
Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина
Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности
Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом
Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля
Андрей Разин рассказал, как стал крёстным отцом Березовского
Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном
Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"
Последние материалы
Арест как способ шантажа – в Совете Федерации обсудили дело Ольги Миримской
Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина
Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности
Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом
Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля
Андрей Разин рассказал, как стал крёстным отцом Березовского
Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном
Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"
Эффективность российского здравоохранения упала ниже плинтуса
Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Здоровье
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников