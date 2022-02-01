Псаки сравнила Россию с лисой и курятником

Ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несёт Россия. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в Twitter.

Она сравнила Москву с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами. Так она ответила на вопрос о наличии в Вашингтоне "сочувственного" отношения к главному требованию Кремля в сфере безопасности — о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток.

"Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса", — заявила Псаки.

В западных и украинских СМИ регулярно появляются данные о том, что РФ якобы собирается совершить вооружённое нападение на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно опровергал эти сведения.

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