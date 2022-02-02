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Автор Светлана Нерадовская

Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном

Мир

По мнению главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, сравнение России с лисой, данное Псаки и Блинкеном, является дипломатическим хамством.

Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Россию с лисой, которая лежит на крыше курятника и говорит о страже перед курами — Украиной, тем самым возложив ответственность за конфликт в Донбассе на РФ. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен уже приводил подобную метафору, сказав, что Россия-лиса собирается напасть на кур-Украину, потому что видит в них угрозу.

Слуцкий напомнил, что это уже не первый раз, когда США прибегают к открытому хамству в дипломатических разговорах.

"США не первый раз переходят к откровенному хамству в дипломатической риторике. Подобные перлы — это, конечно, "высший пилотаж" дипломатии. Однако, если продолжать говорить таким же примитивным языком аллегорий и метафор, то это США, регулярно вмешиваясь в дела других государств и устраивая военные интервенции, все время выступали настоящим волком в овечьей шкуре. И это, к сожалению, хорошо известно в странах бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Теперь Вашингтон активно провоцирует Украину, чтобы использовать ее территорию как плацдарм для сдерживания России", — такое мнение озвучил Слуцкий в своем Telegram-канале.

Запад уже давно обвиняет Россию в агрессии по отношению к Украине, не приводя этому фактических доказательств. Москва, в свою очередь, отвергает подобные обвинения, говоря, что заявления о грядущем нападении — это выдумка Запада, который использует её как предлог для продвижения НАТО к российским границам

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина джен псаки леонид слуцкий энтони блинкен
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