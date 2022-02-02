Премьер Польши: Берлин заряжает пистолет для Путина

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, который сейчас находится с рабочим визитом на Украине, продолжает пугать Россией мир вообще и Европу в частности.

В своем аккаунте в Twitter, накануне поездки в Киев он опубликовал "срочное предупреждение":

"Российский неоимпериализм возвращается на наших глазах и угрожает дестабилизировать ЕС. Военное перевооружение России и её нереалистичные требования в отношении будущего НАТО требуют чёткого и решительного ответа: непоколебимой поддержки Украины".

На встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалём Моравецкий пояснил, что конкретно он имел в виду под "неоимпериализмом". Оказывается, он подразумевал "крупный энергетический проект" — СП-2, в запуске которого "Путину помогают власти Германии":

"С запуском" Северного потока-2 "Берлин заряжает для Путина пистолет, который он может использовать для шантажа всей Европы".

Так, глава правительства Польши объединил энергетические интересы своей страны с нынешней ситуацией на украинско-российской границе, которая, по словам президента Украины Владимира Зеленского, даже не так напряжена, как пытаются представить западные СМИ в течение нескольких недель.

Роль Польши в этом "геополитическом волнении", по мнению Матеуша Моравецкого, очевидна:

"Мы готовы предоставить Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов, комплектов зенитных громовых снарядов, легких минометов, разведывательных беспилотных летательных аппаратов и другого оборонительного оружия в рамках нашей поддержки".

Что же касается "действий Берлина" в отношении Украины, то экс-министр экономики и финансов Польши ещё раз повторил свои опасения, обратившись непосредственно в Берлин из Киева:

"Дорогие немецкие партнёры, вы не можете подписывать заявления о солидарности с Украиной одной рукой, а другой сертифицировать "Северный поток-2". Это просто не сходится".

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