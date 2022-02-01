Польский премьер рассказал о расколе внутри ЕС из-за "позиции по России"

Несмотря на неоднократные предупреждения Запада о возможном вторжении России на Украину, члены ЕС по-прежнему расходятся во мнениях о том, какие санкции следует ввести в отношении Москвы и какой объем военной помощи направить Киеву.

Об этом в интервью испанской газете El Mundo рассказал премьер-министр Польши. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что блок един во мнении, что суверенитет Украины должен быть поддержан, но всё ещё существуют разногласия о том, как оказать помощь Киеву и какие меры следует принять в отношении России.

“Разногласия касаются масштабов санкций в отношении России и военной помощи Украине, которые должны быть согласованы ЕС или НАТО. Я не ожидаю, что Германия будет вовлечена в конфликт, поскольку это решение нового правительства. Но, если они откажутся помогать Украине, я попрошу их сказать об этом вслух. Уклончивые заявления, такие как ”мы не будем отправлять оружие на Украину, потому что это зона конфликта", не указывают на серьезную политику в нынешних обстоятельствах".

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