Polsat: поляки обеспечат Украину снарядами для систем ПВО

Украина получит от Польши снаряды для систем противовоздушной обороны. По словам главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха, говорить о конкретной "спецификации" оружия, которое отправят в Киев, власти пока не готовы.

Как отметил Солох, единственное, что наверняка известно, что в Незалежную, возможно, отправят снаряды для ПВО.

"Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды", — цитирует главу Бюро нацбезопасности Polsat.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Солоха о предстоящих поставках оружия на Украину. Сутками ранее директор Бюро нацбезопасности отказался называть его вид, но уточнил, что измеряться "транши" будут несколькими десятками тысяч.

На прошлой неделе власти Польши озвучили, что в случае вооружённого конфликта в Незалежной, страна готова принять у себя около миллиона украинских беженцев. Однако затем политики отказались от такого развития событий и заявили, что в планы Польши "беженцы не входят".

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