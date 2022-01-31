Украинские беженцы в случае войны в планы Польши не входят

Антироссийски настроенные власти Польши, хотя и не поставляют оружие Киеву, ждут, что на Украине начнётся война, которая "остановит агрессивную Россию и наступление российской экспансии". Об этом свидетельствуют многочисленные заявления, звучащие из Варшавы.

Но при этом, как оказалось, активно помогать — например, принимать у себя беженцев, которые неминуемо поедут в Польшу, — политики не собираются. Это выяснил портал baltnews.lt.

В опубликованном на сайте материале отмечается, что "только в 2021 году" — в мирное время! — отток населения из Украины достиг почти 700 тысяч граждан Незалежной. Пока это в основном молодые и работоспособные люди — трудовые мигранты.

Но как только начнутся — если всё же начнутся — боевые действия, вместо гастарбайтеров в Европу хлынут беженцы, которые будут "жить за счёт принимающей стороны".

И эта "проблема", по данным "БалтНьюс", сейчас активно обсуждается в Польше.

Социолог Мацей Дущик из варшавского Центра исследований миграции уверен: чтобы справиться с иммиграционной проблемой, на территории страны будет введён режим ЧП, потому что "беженцы могут оказаться не готовы к интеграции и станут угрозой общественному порядку в Польше".

Ровно об этом же ранее предупреждали экс-посол Польши в Киеве Ян Пекло и польский политолог Славомир Матушак, которые считают, что волна беженцев будет самим опасным последствием конфликта на Украине. И Польша "приложит максимум усилий", чтобы "закрыться" от неё.

Учитывая недавний кризис на белорусской границе, в такое развитие ситуации верится больше, чем в заявления замминистра внутренних дел Польши Мацея Вонсика о готовности Варшавы принять миллион украинских беженцев.

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