В Польше ждут миллион "бегущих от огня" беженцев, если РФ "нападёт" на Украину

Как заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, если на Украине развернётся полномасштабный военный конфликт, то польская сторона готова к наплыву беженцев. Согласно сообщению, страна планирует принять около миллиона человек.

Как подчеркнул Вонсик, в Польше уже готовятся продовольственные и медицинские запасы для беженцев, а также полным ходом идёт обеспечение мест для их проживания и питания.

"Мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдём от этого и не будем от этого защищаться", — заявил в эфире TV Republika замминистра. — "Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны".

Как подчеркнул Вонсик, люди будут находиться под защитой польского правительства согласно Женевской конвенции.

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