Как заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик, если на Украине развернётся полномасштабный военный конфликт, то польская сторона готова к наплыву беженцев. Согласно сообщению, страна планирует принять около миллиона человек.
Как подчеркнул Вонсик, в Польше уже готовятся продовольственные и медицинские запасы для беженцев, а также полным ходом идёт обеспечение мест для их проживания и питания.
"Мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдём от этого и не будем от этого защищаться", — заявил в эфире TV Republika замминистра. — "Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны".
Как подчеркнул Вонсик, люди будут находиться под защитой польского правительства согласно Женевской конвенции.
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