Секретарь СНБО: Украина не собирается выполнять Минские соглашения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

По его мнению, выполнение Минских соглашений — разрушение Украины. Данилов также призвал западных коллег не давить на Киев в этом вопросе.

"Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны", — сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов уверен, что Россия как раз и рассчитывает на то, что на Украине возникнет сложная внутренняя ситуация.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что сегодня главная цель — убедить украинцев, что вторжения России не будет. Кроме того, он добавил, что российские войска передвигаются по территории России, и это — "не новость".

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