Секретарь СНБО Украины: нет оснований думать о вторжении России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что сегодня главная цель — убедить украинцев, что вторжения России не будет. Об этом он сказал на заседании СНБО с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет "Страна.ua".

"Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", — заявил Алексей Данилов.

Он отметил, что российские войска передвигаются по территории России, и это — "не новость". По его словам, численность этих сил не выросла и составляет порядка 109 тысяч личного состава и порядка 20 тысяч сил обеспечения.

Ранее Евросоюз выделил Украине экстренный кредит в 1,2 млрд евро, однако это не спасёт частного инвестора от паники, а страну от дефолта.

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