В обращении к народу Зеленский заверил, что поводов для оптимизма — достаточно

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу. В нём он снова попросил жителей не подаваться паники.

По словам украинского лидера, ситуация в стране находится под контролем. Он заверил, что на Украине хватит запасов газа и угля на весь отопительный сезон.

"Каждый день благодаря ритмическим поставкам, в том числе железной дорогой и морем — они растут. Одним словом поводов для оптимизма — достаточно", — заявил Зеленский.

Он также оценил ситуацию с коронавирусом в стране и мире. Президент Украины ссылается на слова ВОЗ о том, что после текущего всплеска заболеваемости пандемия может пойти на спад. Кроме того, Зеленский напомнил граждан о необходимости вакцинации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Донбасс и Крым скоро вернутся в состав Украины. Об этом президент сказал во время своей рабочей поездки в Запорожье.

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