ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику

Евросоюз выделил Украине экстренный кредит в 1,2 миллиарда евро, однако, это не спасёт частного инвестора от паники, а Украину от дефолта.

Иностранцы выводят активы с Украины

США, Великобритания, Австралия выводят свой дипломатический контингент с Украины, это прямой намёк западным инвесторам, что надо выводить оттуда активы, так как возможна война.

Киевский экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире интернет-канала Ukrlife заявил, что паника, раздуваемая англосаксами вокруг "вторжения" России, привела к именно к этому, а так же "нерезиденты перестали покупать украинские евробонды".

Так, по его словам, с начала года на середину января они вывели с рынка облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) 5,2 миллиарда гривен, которые, обменяв на доллары, перевели в западные банки.

Скаршевский добавил, что НБУ стал распродавать золотовалютные резервы, чтобы спасти гривну от обрушения. Так по состоянию на 18 января НБУ продал золотовалютных резервов на 580 миллионов долларов, это в два раза больше, чем вывели нерезиденты ( 260 млн)", — сказал Скаршевский.

Украине перестанут давать в долг

Как пишет украинское издание "Зеркало недели", если до новостей о "вторжении уже завтра" Украина спокойно могла брать в долг под 6-8% годовых в долларах, теперь же — под 20%. Минфин планировал привлечь на долговом рынке 150 млрд грн, "теперь, скорее всего, позаимствовать мы вообще ничего не сможем", пишет издание.

Близок дефолт по евробондам

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон отмечает, что доходность по краткосрочным украинским евробондам подскочила на 26 процентов, так же подскочила прибыльность долгосрочных бумаг".

"Риск дефолта невероятно высок, стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы. Всё это означает, что деньги в кредит на коммерческих условиях Украине никто давать не собирается в принципе", — сказал Саливон.

Весна будет для Украины трудной

В комментарии для Pravda. Ru украинский экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что угроза "вторжения" очень нервирует инвесторов, и они приостанавливают покупку государственных ценных бумаг в ожидании, чем эта ситуация завершится.

"С учетом того, что Россия заинтересована в поддержании подобного состояния на Украине, безусловно, эта ситуация будет продолжаться, как минимум, ещё всю зиму и, я думаю, даже весну этого года. К сожалению, эти месяцы будут достаточно негативно сказываться на украинской экономике", — сказал эксперт.

Однако Борис Кушнирук не думает, что объём вывода активов будет существенно больше, нежели это было в предыдущие годы, так как их для этого надо перевести в денежную форму.

"Поэтому те компании, которые инвестировали в основные фонды, которые тут ведут производственную деятельность, не выведут больше, чем делают в обычные годы", — сказал эксперт.

Европа отказалась "отстреливаться" и выделила кредит

На заседании Рады в понедельник представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович посетовал, что "западные партнёры раздают деньги Польше, кому угодно — только не Украине. Украина должна сама выкручиваться и сама воевать".

На эту тему вспоминается сюжет из известного фильма:

Я дам вам парабеллум, будем отстреливаться! Можно, я окажу финансовую поддержку отцу русской демократии?».

В понедельник Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине на 1,2 миллиарда евро "на фоне напряженной ситуации". Однако это тоже кредит, который ЕС выделяет на благоприятных условиях ( со сроком погашения 15 лет и льготными ставками) . Понятно, что все 1,2 млрд евро уйдут на выплату процентов по ранее полученным займам. В течение 2022 — 2023 года Украина должна выплатить 14 млрд долларов по внешним обязательствам. То есть это платёж за один месяц.

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