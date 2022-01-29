Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать

В последние дни тема Минских соглашений снова стала настолько актуальной, что даже состоялась в Париже встреча политических представителей стран "нормандской четвёрки".

Причём инициатором этого переговорного процесса стали французы и немцы, отчётливо понимающие, что переход противостояния в Донбассе в горячую фазу весьма сильно ударит по их энергетической безопасности и в целом по экономике. К тому же в случае начала войны наверняка к ним хлынет поток беженцев из Украины. В основном "щирых патриотов", которые согласны противостоять "агрессору" только лишь размещением украинского флажка на своих аватарках.

Переговоры длились более восьми часов.

Представлявший Украину Андрей Ермак, в офисе которого Владимир Зеленский работает президентом, понимает, что от возможной "горячей фазы" в Донбассе очень сильно пострадает украинская экономика и, тем более, дышащая на ладан энергетика, что повлечёт обвал гривны и остатков рейтинга горе-президента.

Впрочем и России война также вряд ли нужна, и так как воевать никто не хочет (во всяком случае пока), поэтому стороны понимали, что необходимо искать компромисс, пока сохраняется хоть какая-то возможность диалога.

Тем временем Вашингтон и Лондон продолжают нагнетать истерию, регулярно перенося сроки "нападения Путина". Они (и прочие канадские и австралийские англосаксы) даже демонстративно стали вывозить из Киева часть своего дипломатического корпуса, пытаясь посеять хаос и панику. Эта инициатива дураков, которых заставили богу молиться, возымела, впрочем, обратный эффект.

Сам Владимир Зеленский, так называемый министр обороны Украины Алексей Резников и ветеринар Алексей Данилов (по недоразумению — секретарь СНБОУ) ежедневно призывают граждан сохранять спокойствие и не скупать в магазинах продукты.

Но при всём при этом в украинской прессе полно рекомендаций о том, как собрать на случай начала войны так называемый тревожный чемоданчик и куда с ним топать. Некоторые депутаты и прочие "патриоты" хвастаются фотографиями и перечислением содержимого этого необходимого в "военное время" атрибута.

В Киеве даже начали было публиковать адреса убежищ, но потом "хозяйственный" мэр Виталий Кличко велел всем при объявлении тревоги спуститься в метро.

Как быть тем, кто далеко живёт от станции или кому не хватит там места, градоначальник забыл уточнить.

Закулисным участником парижской встречи был, конечно, "вашингтонский обком". С одной стороны, американцам хотелось бы заварушки на территории Украины, чтобы ослабить своих экономических и геополитических конкурентов (Россию и Евросоюз), но они при этом не могут просчитать реакцию на это Китая. А вдруг он использует этот удачный момент для решения тайваньского вопроса? А это уже стало бы полномасштабным мировым кризисом.

И поэтому по некоторым признакам можно констатировать, что Белый дом таки заставляет отчаянного сопротивляющегося Зеленского выполнить Минские договорённости, поэтому и стала возможна эта парижская встреча.

Вашингтону хотелось продавить голосование по Донбассу ещё в прошлом составе Верховной рады, депутатов стимулировали звонками из посольства, но не сложилось. Сейчас ситуация повторяется: после разговора Джозефа Байдена с Владимиром Путиным госдеп "вдруг" обратил внимание на скандальный законопроект №5844, внесённый в парламент правительством. В нём говорится о так называемом переходном периоде реинтеграции ("деоккупации") "временно оккупированных территорий". В нём содержатся жёсткие требования к жителям ЛДНР (фильтрация, люстрация, лишение избирательных прав и т. п.), то есть это официальная позиция Киева по сегрегации населения Донбасса. Понятно, что и сами дончане, и россияне считают это абсолютно неприемлемым.

И вот теперь Вашингтон вмешался и додавил офис президента Украины, в результате кабмину пришлось снять с рассмотрения провокационный и преступный законопроект, который завёл бы "Минск" в тупик без возможности сдать назад.

Кроме того, документ был раскритикован венецианской комиссией — впрочем в Киеве на неё давно наплевали. Ещё в декабре Ирина Верещук (так называемый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий) настаивала на принятии этого документа, и вот такой ей облом — законопроект сняли с рассмотрения за два дня до парижского саммита. На этом фоне заявление Ермака о том, что разблокировка переговорного процесса произошла без предварительных условий выглядит просто смешно.

Впрочем нет никаких прорывных итогов встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с Андреем Ермаком и двумя коллегами из Франции и Германии.

Из конкретики лишь очередное перемирие и договорённость о повторной встрече через две недели в Берлине. Киеву дали "домашнее задание" взять на себя определённые обязательства по выполнению Минских соглашений и настоятельно посоветовали подумать о прямом общении с представителями Донецка и Луганска. Если этого не произойдёт, и команда Зеленского опять попробует пропетлять, то к концу февраля риск войны значительно вырастет.

После долгого перерыва из-за отказа выполнять свои обязательства Зеленским наконец состоялась встреча советников "нормандского формата". Козак дал понять, что саммит лидеров "нормандской четвёрки" станет возможен только после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса и условия выборов в регионе. А это возможно лишь при прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском, констатирует политический обозреватель Александр Скубченко.

"Козак заявил, что Донбасс, не дождавшись инициативы от Киева, сам предложил законопроект по поправкам к Конституции. Но ответа нет. В логике урегулирования любого конфликта первым шагом к его прекращению является достижение договорённости сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем. Как только такое согласие достигнуто, конфликт прекращается.

Но Украина блокирует такой шаг, навязывая капитуляцию Донбассу вместо реинтеграции на условиях Минских соглашений.

Но если мы хотим мира, Зеленский должен не условия капитуляции навязывать, а обсуждать с Донбассом условия, при которых он сможет жить под суверенитетом Украины не как побеждённый (без права на своих героев, на свои взгляды, на свой язык), а как у себя дома. А это особый статус, прописанный в Минских соглашениях.

И это самая малая плата региону за восемь лет ужаса, войны и лишений.

Отсутствие мира на Украине — это исключительно вина киевского режима.

Очевидно, что не может реинтеграция состояться раньше, чем начнётся прямой диалог. Но Зеленский уже неоднократно заявил, что этого не будет. И если за две недели он не изменит свою позицию, то и следующей встречи советников "нормандского формата" в Берлине может уже и не быть", — предрекает Скубченко.

Основные участники переговоров по окончании переговоров вышли к журналистам. Если Ермак минут десять говорил ни о чём, то основную информацию почти за час выдал Козак. В частности, кроме вышеназванного, от россиянина мы узнали, что была проведена "инвентаризация" разночтений Минских соглашений, а пауза в две недели запрошена Киевом для определения позиции по прямым переговорам с ОРДЛО. То есть пока стороны по-прежнему непримиримо стоят на своих первоначальных позициях. А достигнутое всё же безусловное перемирие очень важно именно сейчас, во время военной истерии, ведь именно с провокации на линии соприкосновения легче всего начать войну.

Мир замер в тревожном ожидании, парижская встреча лишь частично сняла напряжение в российско-украинских отношениях, но ситуация осталась пока в подвешенном состоянии…

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