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Автор Валентина Севрюгина

Глава МИД Украины Кулеба призвал Россию решить всё дипломатическим путём

Мир

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал текущие отношения с Россией. Об этом он написал у себя в Twitter.

Глава МИД Украины Кулеба призвал Россию решить всё дипломатическим путём

По мнению украинского министра иностранных дел, Россия просто обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях страны. Он подчеркнул, что дипломатия — это единственный подход в сложившейся ситуации.

Ранее Кулеба заявил, что Киева имеется чёткая и продуманная дипломатическая стратегия против эскалации конфликта с Россией. Например, он отметил, что раньше об отключении России от SWIFT даже боялись говорить, однако сегодня об этом идут острые прения.

В ответ на это заявление официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что на самом деле в основе дипломатии Киева — принципы "финансовой пирамиды".

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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