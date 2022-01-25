Глава МИД Украины Кулеба: Киев не примет уступки, сделанные без его ведома

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не собирается принимать уступки, которые с ним не обсуждаются. Об этом министр заявил телеканалу CNN.

Он призвал всех не делать никаких уступок за спиной Украины. Кулеба добавил, что никогда не будет беспрекословно выполнять указания "большой державы".

"Если кто-либо сделает какие-либо уступки относительно Украины за спиной Украины, прежде всего мы их не примем. Мы не поставим себя в положение страны, которая поднимает трубку, выслушивает указания большой державы и выполняет их", — подчеркнул министр.

По словам главы ведомства, цена, которая даёт Украине право так говорить, очень велика — "это более 15 тысяч погибших граждан". За эту цену страна может сама делать выбор своего будущего и выбирать себе дальнейшую судьбу, добавил он.

Ранее Кулеба обвинил Россию в том, что инициировав вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, она усугубляет напряжённость в Донбассе. Предложение о признании независимости самопровозглашённых республик Кулеба назвал "шпилькой в Минские договорённости" и "частью большой игры по расшатыванию ситуации".

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