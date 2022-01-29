Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новом виде дипломатии, сообщает издание "НВ".
По его словам, у Киева имеется чёткая и продуманная дипломатическая стратегия против эскалации конфликта с Россией. Например, Кулеба отметил, что раньше об отключении России от SWIFT даже боялись говорить, однако сегодня об этом идут острые прения.
"Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнёров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами", — объяснил Кулеба.
Глава МИД Украины называет эту стратегию "эффектом сотни зеркал для Кремля". Так, Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Киевом.
Ранее Дмитрий Кулеба сказал, что Россия пока не планирует вторжение в Незалежную. Он считает, что технически Россия ещё не готова к нападению, потому что для вторжения ей необходима ударная группировка, которая пока не наблюдается на границе.
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