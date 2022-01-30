Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если выиграет выборы

На выступлении перед своими сторонниками в Техасе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в следующих выборах в 2024 году и более того, в случае победы, пообещал помиловать участников захвата Капитолия.

По мнению Трампа, эти люди "заслуживают справедливости".

"Если я буду баллотироваться и выиграю, мы будем справедливо относиться к этим людям. Мы будем обращаться с ними справедливо, и, если это потребует помилования, мы их помилуем", — цитирует выступление Трампа "Интерфакс".

Напомним, сторонник бывшего президента Трампа посчитали, что действующий президент Джо Байден незаконно заполучил пост лидера страны. Сотни людей вышли на митинг перед зданием Капитолия 6 января 2021 года, однако, уже через несколько часов мирный протест перерос в вооружённое столкновение. Согласно последней информации, по этому делу арестовали порядка 700 человек.

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