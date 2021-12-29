В канун годовщины беспорядков в Капитолии США (6 января его штурмом взяли сторонники проигравшего выборы Дональда Трампа) 7 из 10 избирателей Республиканской партии считают, что выборы 2020 года были украдены.
Недавно опубликованный опрос, проводившийся сотрудниками массачусетского университета, показал, что СМИ и политики-демократы за последний год "добились практически нулевого прогресса в убеждении скептически настроенных американцев в том, что президент Джо Байден был законно избран":
Проанализировавший отчёт социологов RT отмечает, что эти цифры почти идентичны результатам аналогичного опроса, проведенного в апреле прошлого года.
"Мы по-прежнему видим, что республиканцы и демократы живут в диаметрально противоположных реалиях”, — резюмируют авторы исследования общественного мнения.
Однако опрос показал, что оспаривание легитимности победы Байдена не будет выигрышной стратегией для республиканцев на промежуточных выборах 2022 года:
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