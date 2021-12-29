Большинство республиканцев по-прежнему считают победу Байдена незаконной

В канун годовщины беспорядков в Капитолии США (6 января его штурмом взяли сторонники проигравшего выборы Дональда Трампа) 7 из 10 избирателей Республиканской партии считают, что выборы 2020 года были украдены.

Недавно опубликованный опрос, проводившийся сотрудниками массачусетского университета, показал, что СМИ и политики-демократы за последний год "добились практически нулевого прогресса в убеждении скептически настроенных американцев в том, что президент Джо Байден был законно избран":

71% республиканцев считают, что победа Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года была незаконной,

58% американцев в целом заявили, что Байден является законным президентом, в то время как 22% — высказали мнение, что результаты выборов были "определенно неправомерными”.

86% демократов требуют расследования и судебного преследования виновных в беспорядках, ними согласны 29% республиканцев.

62% республиканцев и 37% респондентов в целом заявили, что тогдашний вице-президент Майк Пенс должен был использовать свою роль в подтверждении результатов голосования на выборах, чтобы оспорить победу Байдена.

Проанализировавший отчёт социологов RT отмечает, что эти цифры почти идентичны результатам аналогичного опроса, проведенного в апреле прошлого года.

"Мы по-прежнему видим, что республиканцы и демократы живут в диаметрально противоположных реалиях”, — резюмируют авторы исследования общественного мнения.

Однако опрос показал, что оспаривание легитимности победы Байдена не будет выигрышной стратегией для республиканцев на промежуточных выборах 2022 года:

23% независимых избирателей заявили, что с большей вероятностью проголосовали бы "за",

38% — с меньшей вероятностью.

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