Трамп назвал штурм Капитолия "отвратительным нападением"

Спустя сутки после штурма здания американского Конгресса толпой сторонников действующего президента США, требующих отмены результатов ноябрьских выборов, Дональд Трамп заявил, что "новая администрация будет инаугураирована 20 января", и пообещал "плавную, упорядоченную и плавную" передачу власти.

Видеообращение хозяина Белого дома появилось на его странице в Twitter.

В самом начале опубликованной речи Трамп прямо осудил "разграбление здания Капитолия США":

"Я хотел бы начать с рассмотрения отвратительного нападения на Капитолий Соединенных Штатов. Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Я немедленно развернул Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы, чтобы обезопасить здание и изгнать злоумышленников."

Что ещё сказал Трамп

Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили место американской демократии.

Тем, кто участвует в актах насилия и разрушения: вы не представляете нашу страну.

А тем, кто нарушил закон: вы заплатите.

Мы только что прошли через интенсивные выборы, и эмоции высоки, но теперь темпераменты должны быть охлаждены и спокойны, мы начинаем. мы должны заняться делами Америки.

Моя кампания энергично использовала все законные средства, чтобы оспорить результаты выборов. Моей единственной целью было обеспечить честность голосования.

При этом сейчас идет борьба за защиту американской демократии. Я по-прежнему твердо убежден в том, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы удостоверить личность и право всех избирателей и обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам.

Теперь Конгресс подтвердил результаты.

Новая администрация будет торжественно открыта 20 января. Теперь мое внимание сосредоточено на обеспечении плавного, упорядоченного и беспрепятственного перехода власти.

Трамп завершил свое краткое выступление призывом к "исцелению и примирению". Он также включил последнее послание для своих сторонников, сказав:

"Я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наше невероятное путешествие только начинается."

Читайте также:

Администрация Трампа отрекается от своих протестующих сторонников