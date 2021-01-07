Сторонники Трампа штурмом ворвались в Конгресс. Главное

6 января в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа, который пока ещё является действующим президентом США, хотя и проиграл в ноябре, массово протестуют против результатов выборов.

Сообщается, что десятки тысяч сторонников Трампа собрались в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, на митинг "Останови кражу", поддержав заявления президента о том, что победа Байдена на выборах 2020 года была результатом мошенничества и нарушений в полудюжине Штатов.

Митинги на улицах американской столицы "перетекли" к зданию Конгресса, где проходило голосование, которое должно было утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и официально утвердить Джо Байдена президентом США.

В какой-то момент протестующие перешли от слов к делу и штурмовали — кстати, удачно — здание Конгресса.

Им удалось ворваться внутрь. Причём не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты нескольких законодателей, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Сообщается, что вице-президент Майк Пенс, который председательствовал на совместном заседании обеих палат Конгресса был эвакуирован, а члены Конгресса США укрылись на месте, поскольку полиция Капитолия изо всех сил пыталась сдержать толпу сторонников президента Дональда Трампа, во время штурма здания.

После того, как толпа начала бить стеклянные двери, полицейские достали оружие и приказали митингующим покинуть здание Конгресса.

По сообщениям, полиция Капитолия велела членам Палаты представителей надеть противогазы, чтобы, по всей видимости, использовать слезоточивый газ против демонстрантов.

Поступали также неподтвержденные сообщения о выстрелах, произведенных внутри помещений.

Конгресс приостановил дебаты по результатам президентских выборов в стране, сообщает CNN.

Сам Трамп открестился от любого насилия, призывая протестующих "оставаться мирными" и заявляя, что полиция Капитолия "действительно на стороне нашей страны"."

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Приказ мэра Вашингтона Мюриэла Боузера о введении комендантского часа в 6 вечера никак на толпу не повлиял. Протест продолжился после обозначенного времени.

Национальная гвардия Вашингтона была "полностью активирована", по словам исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера, присоединившись к другим гвардейским войскам, ранее развернутым по всему Вашингтону в ожидании беспорядков на митинге, запланированном на среду.

Во время штурма Капитолия от пулевого ранения в грудь погибла женщина. Её имя пока не называется.

В Вашингтон стянуты подразделения Нацгвардии США, в здании Конгресса работает спецназ ФБР. По данным телеканала CNN, протестующих удалось оттеснить от Капитолия.

Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне.

Акции протеста проходят и в других штатах. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил чрезвычайное положение в штате, а также комендантский час в округах Арлингтон и Александрия.