Администрация Трампа отрекается от своих протестующих сторонников

После того, как демократы в Конгрессе США обвинили Трампа в "подстрекательстве" протестующих, результатом чего стал штурм здания Конгресса, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани выступила с заявлением от имени администрации действующего президента.

"То, что произошло, было организовано группой жестоких бунтовщиков, подрывающих законные права Первой поправки многих тысяч людей, - сказала Макинани. - Те, кто яростно осаждал наш Капитолий, - это полная противоположность всему, что отстаивает наша администрация."

Как следует из её слов, все в Белом доме работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти.