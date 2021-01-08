Администрация Трампа отрекается от своих протестующих сторонников

После того, как демократы в Конгрессе США обвинили Трампа в "подстрекательстве" протестующих, результатом чего стал штурм здания Конгресса, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани выступила с заявлением от имени администрации действующего президента.
"То, что произошло, было организовано группой жестоких бунтовщиков, подрывающих законные права Первой поправки многих тысяч людей, - сказала Макинани. - Те, кто яростно осаждал наш Капитолий, - это полная противоположность всему, что отстаивает наша администрация."
Как следует из её слов, все в Белом доме работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти.
"Теперь настало время для Америки объединиться, собраться вместе, чтобы отвергнуть насилие, которое мы видели. Мы - единый американский народ, подчиненный Богу", - сказала Макинани перед тем, как уйти с брифинга, не отвечая на вопросы собравшихся репортеров.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.