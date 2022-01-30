Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт

Президенту США Джо Байдену нужен эффект от переброски войск в Прибалтику и страны Восточной Европы, заявил политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа.

По словам Леруа, то, что американский президент уточнил, что количество военных будет небольшим, говорит о нежелании развязывать полномасштабный конфликт.

"Своими словами он показывает поддержку Вашингтона своим союзникам, тем, куда он эти войска направит. Скорее всего, это будут прибалтийские страны. Польша, возможно, Румыния", — пояснил политолог в беседе с РЕН.ТВ.

Как подчеркнул Леруа, подобный жест должен показать союзникам, что американская сторона "не потеряет лица", в случае конфликта. Хотя Вашингтон прекрасно понимает, что никакого "вторжения" Россия не планирует.

"Его сообщение союзникам, в первую очередь, состоит в том, что Штаты готовы и будут защищать Европу, хотя это противоречит здравому смыслу и даже словам многих политиков, в том числе самого Зеленского о том, что слухи о скорой войне с Россией преувеличены", — резюмировал Леруа.

Политолог подчеркнул, что часть стран НАТО, которые уже отказались "потворствовать" США, создали для Белого дома серьёзную "брешь" в межгосударственных отношениях членов альянса.

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