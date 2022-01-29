По пути вице-адмирала Шенбаха: эстонский профессор призвал не рвать связи с Россией

Профессор кафедры энерготехнологий Таллинского технического университета Алар Конист считает, что его стране не следует проявлять легкомыслие и отключаться от энергосистемы с Россией.

Можно сказать, профессор в какой-то степени пошёл по пути германского вице-адмирала вице-адмирал Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что "Россия важна", ее президент заслуживает уважения, а Крым не вернётся в состав Украины. Вице-адмирала после этого раскритиковали и вынудили уйти в отставку. Прагматизм и здравый смысл на Западе нынче не в моде.

Алар Конист во время энергетического кризиса в американском штате Техас год назад предсказывал, что нечто подобное может произойти и в Эстонии. Однако сейчас он признаётся, что не ожидал такого быстрого развития событий. В Эстонии в последние месяцы резко выросли цены на электроэнергию.

Профессор отметил, что Эстонии самой придётся решать возникшие проблемы: "Пока не построен новый колодец, не следует плевать в старый. Предполагалось, что кто-то другой создаст за нас и для нас регулируемые производственные мощности".

"Теперь ясно, что при рыночной системе этого не произойдет. Нам пришлось бы инвестировать в это так же, как, например, когда государство строит дороги. Так и с производственными мощностями. Инвестировать следует в сланцевые электростанции. Это должно быть для нас гарантией безопасности, но мы это недооценили", — цитирует Кониста портал ERR.

Он также призвал не отключаться от энергосистемы России, дабы не создавать проблемы самим себе.

"Зачем нам прекращать покупать электричество из России, если это, например, продолжает делать, наш хороший сосед Финляндия, а покупка в России газа считается всячески нормальным? Если вся Европа решит больше не покупать энергоносители от России, тогда да. Но нам не следует самим создавать себе сложные ситуации, а затем героически из них выпутываться", — заявил Конист.

Государства Балтии планируют вывести свои энергосистемы из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

В апреле прошлого года были проведены испытания, в ходе которых на несколько дней прибалтийские государства прекратили покупку электроэнергии в России и в Белоруссии. В результате цены в России резко упали, а в Прибалтике — резко выросли.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в росте цен на электроэнергию виновата… Россия.

"Самую большую роль в росте цен на электроэнергию сыграла цена на природный газ. Большая часть Европы использует природный газ в качестве источника энергии. В то же время Россия значительно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена природного газа выросла в 2021 году в четыре раза, или на 400 процентов", — подчеркивала Каллас.

Сославшись на оценки экспертов, премьер указывала, что, "если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20 процентов, цена на природный газ упала бы примерно вдвое".