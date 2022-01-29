EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

По пути вице-адмирала Шенбаха: эстонский профессор призвал не рвать связи с Россией

Экономика

Профессор кафедры энерготехнологий Таллинского технического университета Алар Конист считает, что его стране не следует проявлять легкомыслие и отключаться от энергосистемы с Россией.

По пути вице-адмирала Шенбаха: эстонский профессор призвал не рвать связи с Россией

Можно сказать, профессор в какой-то степени пошёл по пути германского вице-адмирала вице-адмирал Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что "Россия важна", ее президент заслуживает уважения, а Крым не вернётся в состав Украины. Вице-адмирала после этого раскритиковали и вынудили уйти в отставку. Прагматизм и здравый смысл на Западе нынче не в моде.

Алар Конист во время энергетического кризиса в американском штате Техас год назад предсказывал, что нечто подобное может произойти и в Эстонии. Однако сейчас он признаётся, что не ожидал такого быстрого развития событий. В Эстонии в последние месяцы резко выросли цены на электроэнергию.

Профессор отметил, что Эстонии самой придётся решать возникшие проблемы: "Пока не построен новый колодец, не следует плевать в старый. Предполагалось, что кто-то другой создаст за нас и для нас регулируемые производственные мощности".

"Теперь ясно, что при рыночной системе этого не произойдет. Нам пришлось бы инвестировать в это так же, как, например, когда государство строит дороги. Так и с производственными мощностями. Инвестировать следует в сланцевые электростанции. Это должно быть для нас гарантией безопасности, но мы это недооценили", — цитирует Кониста портал ERR.

Он также призвал не отключаться от энергосистемы России, дабы не создавать проблемы самим себе.

"Зачем нам прекращать покупать электричество из России, если это, например, продолжает делать, наш хороший сосед Финляндия, а покупка в России газа считается всячески нормальным? Если вся Европа решит больше не покупать энергоносители от России, тогда да. Но нам не следует самим создавать себе сложные ситуации, а затем героически из них выпутываться", — заявил Конист.

Государства Балтии планируют вывести свои энергосистемы из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

В апреле прошлого года были проведены испытания, в ходе которых на несколько дней прибалтийские государства прекратили покупку электроэнергии в России и в Белоруссии. В результате цены в России резко упали, а в Прибалтике — резко выросли.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в росте цен на электроэнергию виновата… Россия.

"Самую большую роль в росте цен на электроэнергию сыграла цена на природный газ. Большая часть Европы использует природный газ в качестве источника энергии. В то же время Россия значительно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена природного газа выросла в 2021 году в четыре раза, или на 400 процентов", — подчеркивала Каллас.

Сославшись на оценки экспертов, премьер указывала, что, "если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20 процентов, цена на природный газ упала бы примерно вдвое".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы эстония кая каллас
Новости
Как защититься от новых схем мошенничества с картами, рассказал эксперт Морозов
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Израильский врач назвал бессмысленной вакцинацию при "омикроне"
Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"
Елена Малышева рассказала, как лечить "омикрон" у детей
Мясников рассказал о продукте, который помогает противостоять коронавирусу
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
Шепелев вспомнил о неудачном первом браке: "Отвратительное чувство"
Американский врач посоветовал не заражаться "омикроном" "нарочно"
Доктор Мясников раскрыл важное правило при бессоннице
Последние материалы
Израильский врач назвал бессмысленной вакцинацию при "омикроне"
Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"
Елена Малышева рассказала, как лечить "омикрон" у детей
Мясников рассказал о продукте, который помогает противостоять коронавирусу
Катар готов потеснить "Газпром" в Европе по просьбе США
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
По пути вице-адмирала Шенбаха: эстонский профессор призвал не рвать связи с Россией
Шепелев вспомнил о неудачном первом браке: "Отвратительное чувство"
Американский врач посоветовал не заражаться "омикроном" "нарочно"
Доктор Мясников раскрыл важное правило при бессоннице
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников