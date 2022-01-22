Глава ВМС Германии: Путин заслуживает уважения

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что российский лидер Владимир Путин, возможно, заслуживает уважения, сообщает РИА Новости.

Кай-Ахим Шенбах отметил, что президент России оказывает давление, потому что знает, что может это делать.

"Чего он действительно хочет — это уважения. Проявить уважение ничего не стоит... легко оказать ему уважение, которого он действительно требует и, возможно, также заслуживает. Россия — старая страна, Россия важна", — отметил глава ВМС Германии.

Ранее Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что Крым не будет больше принадлежать Украине. Это неожиданное заявление вице-адмирал сделал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. По мнению главы ВМС ФРГ, крымского полуострова нет, и это следует считать фактом.

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