Глава ВМС Германии признал, что Крым всегда будет принадлежать России

Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не будет больше принадлежать Украине.

Неожиданное заявление вице-адмирал сделал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется. Это факт", — передаёт слова Ахима Шенбаха РИА "Новости".

Крым перешёл в состав России в 2014 году после народного референдума. Этот переход на Украине назвали аннексией. Владимир Зеленский и многие лидеры западных стран называет такой шаг российских властей противоправным. Страны Запада считают Крым оккупированной территорией.

Обострённый конфликт с Украиной привёл к тому, что представители НАТО грозят России, будучи уверенными, что вооруженные силы РФ готовятся к военной агрессии против Украины. Владимир Зеленский не раз заявлял, что планирует предпринять шаги для возвращения полуострова.

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