Постпред Крыма Мурадов: полуостров открывает порты для Сирии и не боится санкций

Крымские порты могут стать основными морскими воротами России для торговли с Сирией. По словам вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, полуостров может помощь существенно улучшить экономические отношения между странами.

Делегация с представителями сирийского правительства прибыла в Крым. На сегодня запланировано заседание рабочей группы по обсуждению торгово-экономических отношений между государствами.

"Порты Крыма готовы стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией. Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций", — пояснил в беседе с РИА Новости Мурадов.

Как подчеркнул вице-премьер, уже создан торговый сирийско-крымский дом, который будет координировать работу. Один филиал находится в России, другой на территории Сирии.

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