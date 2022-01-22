Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС

Немецкоязычный сегмент Twitter и Facebook кипит от ярости: командующий флота ФРГ позволил себе высказать собственное мнение о России, и это не то, что принято в рамках немецкого мейнстрима.

Вице-адмирал Кей-Ахим Шенбах, командующий ВМС Германии, в ходе служебной поездки в Индию встретился с представителями Manohar Parrikar IDSA - ведущего аналитического центра, ориентированного на геополитику.

Видео полуторачасового разговора размещено на канале центра.

Во время разговора индийские эксперты по безопасности выразили озабоченность по поводу пропагандистской и военной эскалации против России. И немало удивились, когда немецкий адмирал с ними согласился.

"Как я думаю, чего на самом деле хочет Россия? Действительно ли Россия заинтересована в том, чтобы иметь эту маленькую полоску украинской земли? Такая большая страна? Нет, это чушь собачья. Я думаю, что Путин, вероятно, оказывает на нас давление, потому что он может это сделать. Он знает, что мы разделились. Он расколол Европейский Союз. Но чего он действительно хочет, так это уважения. Он хочет отношений на равных, он хочет уважения. … когда меня спрашивают, я говорю, что легко оказать ему уважение, которого он требует – и, вероятно, заслуживает. Россия-древняя страна, Россия-важная страна. Нам, Индии и Германии, тоже нужна Россия. Потому что нам нужна Россия против Китая. Я понял это с ваших слов".

То есть, по мнению Шенбаха, хорошие отношения с Россией необходимы Западу и Индии, которые объединяют стратегическое противоборство с Китаем:

"Китаю нужны ресурсы России. И они (Россия) готовы их отдать ему, потому что наши санкции иногда идут в неправильном направлении".

"Чей Крым - вопрос закрыт"

Вице-адмирал также высказался по вопросу о перспективах Крымского полуострова, административно входившего в состав Украины в период с 1954 по 2014 год:

"Крымский полуостров исчез с карты Украины, он никогда больше туда не вернется. Это факт. И мы должны научиться тому, что политика — это вопрос фактов, а не эмоций".