Министр обороны Венгрии: Украина не соответствует ожиданиям НАТО

Глава министерства обороны Венгрии Тибор Бенке высказал своё мнение о вступлении Украины в НАТО. Об этом он сказал в эфире InfoRádió.

Министр обороны отметил, что очень долгое время страна действительно была на стороне Киева и поддерживала стремление стать частью альянса. Однако, по его словам, на данный момент позиция Венгрии изменилась.

Так, Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса.

"После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО", — заявил Бенке.

При этом глава венгерского ведомства подчеркнул, что в последний раз сказал министру обороны Украины, что этот вопрос снова можно обсудить, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие предоставляются украиноязычным людям, проживающим в Венгрии.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что у союзников по НАТО разные взгляды по поводу необходимости поставок оружия Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.