Столтенберг: среди союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине

У союзников по НАТО разные взгляды по поводу необходимости поставок оружия Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его мнению, страны, входящие в состав НАТО, обязаны предложить помощь Украине. Он отметил в интервью El Pais, что главные задачи альянса:

оказывать политическую и практическую поддержку,

способствовать модернизации оборонных учреждений,

бороться с коррупцией,

создавать механизмы киберзащиты.

"Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, например, Британия, США и страны Прибалтики поставляют его Украине", — сказал Столтенберг.

При этом он добавил, что никто не заинтересован в начале вооружённого конфликта. Генсек НАТО подчеркнул: альянс готов "сесть и выслушать опасения Москвы по поводу безопасности".

Столтенберг также пояснил, что ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности является конфиденциальным.

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