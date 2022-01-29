У союзников по НАТО разные взгляды по поводу необходимости поставок оружия Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его мнению, страны, входящие в состав НАТО, обязаны предложить помощь Украине. Он отметил в интервью El Pais, что главные задачи альянса:
"Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, например, Британия, США и страны Прибалтики поставляют его Украине", — сказал Столтенберг.
При этом он добавил, что никто не заинтересован в начале вооружённого конфликта. Генсек НАТО подчеркнул: альянс готов "сесть и выслушать опасения Москвы по поводу безопасности".
Столтенберг также пояснил, что ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности является конфиденциальным.
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