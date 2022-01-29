Байден подтвердил информацию о переброске военных в страны Восточной Европы

Президент США Джо Байден заявил, что в скором времени намерен перебросить военный контингент Америки в страны Восточной Европы и НАТО. Сколько конкретно солдат отправят в обозначенные пункты, лидер нации не уточнил.

Ранее, согласно информации иностранных СМИ, количество военных может достигнуть пяти тысяч. Однако в пятничной пресс-конференции Байден этот вопрос "обошёл стороной" и ответил очень "расплывчато".

"Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много", — цитирует ТАСС релиз Белого дома.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российских политологов о том, что переброска военного контингента США в европейские страны, выглядит как провокация со стороны Белого дома. Необходимо это американской стороне для того, чтобы "уйти" от обсуждений гарантий по безопасности в Европе, которые потребовала Москва.

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