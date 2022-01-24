Столтенберг: НАТО может разместить войска в Черноморском регионе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность размещения военных не только в Прибалтике и Польше, но и в черноморских странах.

Вероятно, генеральный секретарь подразумевал Румынию, Болгарию и Турцию, которые являются членами альянса и имеют выход к Чёрному морю.

В понедельник, 24 января Столтенберг поприветствовал страны, которые решили предоставить НАТО дополнительные силы для переброски их в Восточную Европу на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В частности, Дания направила в Балтийское море фрегат, а в Литву — четыре истребителя F-16. Франция сообщила, что готова предоставить военных. Нидерланды собираются послать в Болгарию два истребителя F-35. Корабли Испании присоединятся к Военно-морскому флоту НАТО, а США планируют увеличить военный контингент в Восточной Европе.

Ранее генсек НАТО заявил, что если Россия нападёт на Украину, то что все 30 стран-членов Североатлантического альянса отплатят России.

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