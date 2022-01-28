Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"

Североатлантический альянс необходимо ликвидировать, чтобы спасти людей от страданий. С такой просьбой обратились к западным политикам читатели немецкого издания Der Spiegel.

Они также призвали руководство США и НАТО наладить отношения с РФ, согласившись с предлагаемыми Москвой гарантиями безопасности. Как отметили подписчики газеты, именно американцы виноваты в "происходящем кошмаре".

"Для предотвращения подобных действий в будущем надо распустить НАТО, а вместо неё создать в Евросоюзе оборонительную организацию", — считает один из пользователей.

По мнению другого комментатора, альянс может пообещать Москве не включать Украину в свой состав в ближайшие 5-10 лет. Кроме того, подписчики обратили внимание на странное поведение Киева. Так, они заметили, что президент страны Владимир Зеленский не видит серьёзной "агрессии" со стороны РФ, а украинский посол в ФРГ постоянно требует вооружить армию государства.

"Разве не понятно, что альянс под предводительством Штатов стремится к войне? Мы не хотим этого", — пояснил читатель.

В последнее время в западных СМИ регулярно появляются материалы о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно опровергал эту информацию, уточняя, что РФ не угрожает другим странам.

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