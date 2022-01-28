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Автор Ольга Лебедева

МИД РФ: НАТО "под шумок" оснащает ядерным оружием неядерные страны

Политика

НАТО развивает потенциал для нанесения разрушительных ядерных ударов по России, что включает вовлечение членов альянса, у которых нет такого оружия, в учебные операции.

МИД РФ: НАТО "под шумок" оснащает ядерным оружием неядерные страны

Об этом в интервью ТАСС рассказал Владимир Ермаков, директор Департамента по контролю над вооружениями и нераспространению МИД России.

По его словам, США находятся в процессе модернизации своего атомного потенциала в Европе и развернули ракеты на территориях ряда других государств-членов.

"Согласно экспертному анализу, в пяти неядерных странах НАТО находится около 200 американских ядерных бомб B61, — заявил Ермаков. — Существует также инфраструктура для поддержки оперативного развертывания этого оружия, которое способно достигать территории России и поражать широкий спектр объектов, в том числе стратегических”.

Чиновник подчеркнул, что, хотя ракеты контролируются Вашингтоном, ядерные разработки стали доступными для неядерных стран. Это одна из причин того, что вывод американского ядерного оружия из Европы — цель №1 Москвы в текущих переговорах по безопасности:

"Мы убеждены, что НАТО должен немедленно остановить совместные ядерные миссии, все американские ядерные вооружения должны вернуться на территорию США, а инфраструктура, что позволяет ее быстрое развертывание — ликвидирована”.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил разочарование американским ответом на предложения Москвы по безопасности, заявив, что США отказались идти на уступки в отношении расширения НАТО в Восточной Европе.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы нато ядерное оружие
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