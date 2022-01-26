Руководитель МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что отказался бы от танца с главой РФ Владимиром Путиным.
Журналист телеканала ORF спросил дипломата о действиях экс-главы внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль, которая на своей свадьбе танцевала с российским лидером, передаёт Heute.
"Я не несу ответственности за поведение бывших политиков. Будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным, не стал бы этого делать", — отметил Шалленберг в интервью.
В 2018 году Путин присутствовал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Он подарил им картину, старинную масловыжималку, а также тульский самовар. Во время торжественного мероприятия президент РФ поздравил пару на немецком языке, а затем потанцевал с Кнайсль.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда уточнял, что Путин провёл на празднике всего один час.
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