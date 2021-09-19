"Бункер Путина": Ямантау, Алтай, Подмосковье или Кремль?

После того, как Владимир Путин ушел на самоизоляцию, в прессе и социальных сетях поползли самые разные слухи о здоровье и жизни президента. И один из этих сюжетов, который повторяется уже не первый раз с начала пандемии коронавируса — верно, он про некий "бункер Путина".

Бункер Путина, при этом, якобы жутко секретный и очень защищенный. Из которого теперь Путин проводит пресс-конференции в удаленном режиме, и вообще управляет государством. А внешние интерьеры, которые мы видим — это лишь декорации, чтобы показать, что президент на самом деле в Ново-Огарево или в Кремле, а не глубоко под землёй.

Тема с бункерами, а особенно правительственными "для высоких чинов и на случай самых страшных угроз" (особенно про уже мемный "бункер Путина") крайне богата и окутана мифами.

Потому что такие объекты, как правило, окружены секретностью, гостайной и самыми фантастическими слухами.

Тем не менее, крупицы открытой и не являющейся военной тайной информацией о российском государственном "подземном стратегическом хозяйстве" все же появляются в сети.

И, раз уж общественность "отправила" Путина в какой-то бункер, то стоит об этих объектах поговорить подробнее.

Например, наши "американские партнеры" в The Drive предполагают, что одно из таких убежищ находится в Башкортостане, под горой Ямантау. Место это безлюдное, в нескольких километрах от горы располагается закрытый город "Межгорье".

По самым разным версиям, этот бункер являет собой то ли "крепость последней надежды на случай атомной войны", то ли целый подземный город, который якобы "может вместить и содержать несколько лет до трехсот тысяч человек".

Впрочем, и такие масштабы, и само местоположение представляются сомнительными. И если и есть некий подземный комплекс в Башкирии, то, скорее всего, он предназначен для каких-то иных нужд, нежели предоставление убежища президенту и правительству в случае ядерной угрозы.

Слишком далеко от Москвы, слишком долго лететь в случае ядерной атаки (и даже в угрожаемый период). Да и места довольно труднодоступные.

Зато есть информация о другом подземном комплексе, который является, по сути, резервным командным центром для российских вооружённых сил. В первую очередь, для войск стратегического назначения. Это так объект, называемый СМИ почему-то "Грот", который якобы входит в систему "Периметр", или, как её называют американцы, "Мертвая рука".

Суть "Периметра" в том, что если все командные центры и цепочки связи в России будут уничтожены, то у нас есть резервные каналы для "удара возмездия". Ровно про это говорил Путин, когда заявил, что в случае ядерной войны "мы сразу в рай, а они не успеют даже покаяться".

По данным прессы, этот объект якобы был построен в Свердловской области, под горой Косьвинский Камень. По сути, это сеть анализа данных радиоцентров и центров космической связи. Должны быть там, конечно, места для личного состава — как и запасы воды и еды, энергетическая автономность и система кондиционирования воздуха.

Что интересно, все последние годы вокруг объекта продолжаются строительные работы. Есть версия, что именно про этот комплекс президент России в свое время заявил: "на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе — стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким".

Впрочем, один из специалистов, причастных к работе "объекта с абсолютной защитой" на условиях анонимности заявил "МК": "тот объект, о котором говорил наш президент, это — абсолютно новый объект, напрямую не связанный с "Периметром"". Заявление это было сделано в 2020-м году, а что-то в Косьве построено куда раньше.

То есть, где-то на просторах России в прошлом году был создан некий новый подземный комплекс. Который находится очень глубоко, и, по всей видимости, в весьма специфическом месте, которое позволяет ему быть непробиваемым для любых современных средств поражения целей.

Американцы пишут про еще несколько подземных комплексов. Один, якобы, находится непосредственно под Кремлём. Еще несколько в пригородах Москвы. Это, по версии журналистов, достаточно компактные убежища, построенные на относительно небольшой глубине.

Есть и еще один богатый на "городскую мифологию" объект как раз в столице. Это так называемый подземный город Раменки-43. Как писала "ЭГ", это — бункер Министерства обороны, про который ходят самые фантастические слухи. Вплоть до того, что он якобы может вместить 17 000 человек и в автономном режиме существовать многие годы.

Но при настолько разветвленной подземной инфраструктуре Москвы у Раменок-43 должна быть какая-то невероятная глубина залегания, чтобы стать этим самым полноценным "городом под землей". К тому же, вызывает скепсис и тот факт, что в этом районе все всегда было не очень хорошо с подземными водоемами. А это проблема при строительстве подземных объектов.

Впрочем, большинство уверено, что тот или иной бункер Министерства обороны в этом московском районе есть, исправно функционирует, а работу свою начал еще в семидесятых годах прошлого века.

Ну и еще один объект, снова вдалеке от столицы, это "Алтайское подворье". Официально — рекреационный объект госкорпорации "Газпром". Легенд вокруг этого комплекса ходит множество.

Это и "еще одна дача Путина" (в каждом регионе есть мифы про "дачу Путина"), и "убежище элиты" на случай непредвиденных обстоятельств. И, естественно, есть версии, что под "Алтайским подворьем" находится бункер "в том числе для Путина". А вернее, даже подземный комплекс, который может содержать несколько тысяч человек. По самым смелым предположениям, до пятидесяти тысяч — пишут в "Пульсе".

Правда, дальше "алтайская конспирология" скатывается в Шамбалу и прочий оккультизм, поэтому, наверное, серьезно рассматривать данную версию попросту не имеет смысла. Скорее всего — это действительно закрытый (и с бункером) санаторий супер-корпорации "Газпром".

Однако, что роднит и слухи, и информацию из "анонимных источников" про разного рода бункеры?

Ровно то, что категориями, собственно, бункеров (бомбоубежищ) уже давно никто не мыслит. Объекты стратегического назначения представляются, как целые "города "на несколько сотен и тысяч человек. Города эти с разветвленной инфраструктурой, связью с внешним миром, но крайне высокой степенью защиты. Что характерно, рядом с ними, или над ними находятся населенные пункты или иные объекты с людьми, типа воинских частей.

Так что незаметно привезти в тот или иной "бункер" Путина в нынешних условиях было бы крайне сложно — даже при всей секретности (представляете, сколько перед визитами работает ФСО, самолеты-ретрансляторы, и т. п.).

На то эти бункеры в массе своей и созданы на случай ядерной войны, когда скрываться будет уже особо не от кого, да и не за чем.

К тому же сейчас, в рамках самоизоляции, президенту совершенно не нужно забираться под землю где-нибудь на Алтае. Или даже в Раменках.

Вполне достаточно режима безопасности во вполне официальной резиденции в Ново-Огарево.

Режим этот, по мнению экспертов, якобы включает в себя:

вакцинацию сотрудников

постоянное тестирование

работу лучших врачей

систему фильтров биологической очистки воздуха и воды,

карантин перед встречами с первым лицом,

"портал безопасности" при входе в рабочие помещения Путина

бактерицидные рециркуляторы

… и множество иных систем и мер санитарной безопасности.

Так что Путину для самоизоляции совершенно не нужен подземный город на 17 тысяч человек. Таким вот оказывается "бункер Путина" в итоге — совсем не бункером.

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