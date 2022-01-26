По данным CNN, Харьков уже в России

На фоне утверждений разведки США о готовящемся "российском вторжении” на Украину канал CNN уже изменил границы страны, назвав Харьков частью России.

"Откровение" прозвучало на шоу CNN International, когда ведущая Кристиана Аманпур брала интервью у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о текущей ситуации в Европе.

Показывая кадры движения бронетехники по зимней дороге, CNN разместил метку местоположения с надписью "Харьков, Россия”.

Напомним, Столтенберг сказал, что НАТО готово обсудить с Россией "контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, которые имеют отношение к европейской безопасности”, но исключил любое обсуждение "основных принципов”, таких как расширение членства в альянсе.

Однако, чуть позже он же заявил, что Штаты не будут размещать свои войска на Украине.