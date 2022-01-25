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Автор Игорь Рябов

Генсек НАТО Столтерберг: альянс не будет размещать войска на Украине

Мир

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине.

Генсек НАТО Столтерберг: альянс не будет размещать войска на Украине

"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", — сказал генсек в интервью телеканалу CNN.

По словам Столтенберга, альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза, но НАТО не пойдёт на компромисс с РФ по фундаментальным принципам военного блока.

Он отметил, что на этой неделе НАТО направит письменный ответ на предложения России по безопасности. Это будет сделано параллельно с США, добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность размещения военных не только в Прибалтике и Польше, но и в черноморских странах. Вероятно, речь идёт о Румынии, Болгарии и Турции, которые имеют выход к Чёрному морю.

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