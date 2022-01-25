Порошенко опозорился перед украинцами: "Мы за единство на словах, а не на деле"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко оговорился, рассуждая об объединении общества на фоне "надвигающейся российской угрозы".

Он заявил на Согласительном совете Верховной рады, что выступает "за единство на словах, а не на деле".

При этом Порошенко добавил, что действующий глава государства Владимир Зеленский сам не справляется с консолидацией граждан и в то же время мешает ему заниматься решением этой проблемы. Видеозапись с выступлением экс-президента Украины опубликована в Telegram-канале "Быстрый Фокус".

"Дорогие друзья, я ещё раз подчёркиваю: мы за единство на словах, а не на деле. Мы за то, чтобы успокоить людей, но решительными шагами, а не видосиками", — сказал Порошенко.

17 января политик вернулся в Киев после дипломатического турне. Он прошёл паспортный контроль, встретился с соратниками, а затем направился в суд. Порошенко подозревают в госизмене. Сейчас экс-президент находится на свободе, однако его обязали сдать паспорта и не покидать столичный регион.

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