Протасевич рассказал о своей новой работе в правозащитном центре

Один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что теперь работает в правозащитном центре и не находится под домашним арестом. Об этом он рассказал во время стрима на YouTube-канале "Системная правозащита".

Протасевич отметил, что находился под домашним арестом последние семь месяцев, и только сейчас вышел из дома в первый раз.

"Следствие продолжается, последние семь месяцев я провел под домашним арестом… Появилась работа… Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита", — заявил он.

Протасевич также добавил, что собирается возобновить активность в Twitter и организовать работу Telegram-канала в формате блога по актуальным событиям. По его словам, он не следил в последнее время за новостями, в том числе и по расследованию инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair. И это позволило ему посмотреть на ряд вещей с позиции обычного белоруса.

Протасевич также заметил, что не может прогнозировать сроки окончания расследования его уголовного дела и результат расследования. Он добавил, что заключил досудебное соглашение, однако решение о том, соблюдались ли им его условия, примут следственные органы.

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