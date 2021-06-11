Nexta подробно объяснила, где именно прокололся Протасевич

Telegram-канал Nexta выпустила рекламу про IT, в которой рассказывают о том, почему из Романа Протасевича получился никудышный конспиратор. Рекламный пост напомнил интернет-пользователям инструкцию для тех, кто не желает повторить судьбу белорусского журналиста.

На необычный рекламный пост обратила внимание Ксения Собчак.

"Очень кринжовый пост в основном канале (где 500к подписчиков) рассказывает про проколы своего сооснователя. Мол, Протасевич не пользовался секретными чатами, не сбросил телефон до заводских настроек (подставив этим близких) и не был подписан на канал про технологии", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Осторожно, новости!".

Протасевича укоряют в том, что он пользовался секретными чатами в Telegram, что стало причиной переписки его утечки.

Блогер прокололся, по мнению бывших соратников, так как он не был подписан на Эксплойт. Это самый популярный Телеграм-канал о безопасности в Сети.

На канале объясняют, как не слить по ошибке свои данные в Сеть и что делать, если вы уже слили.

"Не совершайте ошибок Романа” — говорится в посте, который заканчивается цитатой Черчилля о том, что "за безопасность необходимо платить, а за её отсутствие — расплачиваться".

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