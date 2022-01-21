Госсекретарь США Блинкен: Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — путь дипломатии или конфликт. Вашингтон и его союзники готовы к обоим вариантам, подчеркнул он.

"Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, который ведёт к миру и безопасности. Или путь, которой приведёт только к конфликту, серьёзным последствиям и международному осуждению. США и наши союзники и партнёры в Европе готовы к любому варианту", — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее в Женеве (Швейцария) завершилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Представители двух стран встретились в отеле "Президент" и беседовали на протяжении полутора часов. Стороны обсуждали предложения РФ по гарантиям безопасности. Перед встречей Блинкен отметил, что письменный ответ США на предоставленные Россией документы ещё не готов.

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