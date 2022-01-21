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Автор Игорь Рябов

Лавров на встрече с Блинкеном напомнил о словах Зеленского про русских

Политика

В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Представители двух стран встретились в отеле "Президент" и беседовали на протяжении полутора часов.

Лавров на встрече с Блинкеном напомнил о словах Зеленского про русских

Во время беседы с Блинкеном Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Когда вопрос о нападении задал журналист CNN и спросил, почему Москва решила сделать это именно сейчас, то глава российского внешнеполитического ведомства порекомендовал Госдепу проанализировать методы работы телеканала CNN "на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов". Выдержки из беседы публикует RT.

Также Лавров напомнил о словах Владимира Зеленского, который призвал всех граждан Украины, которые чувствуют себя русскими, "убираться в Россию". Министр отметил, что украинского лидера "взял под крыло" Запад и поощряет любые его выходки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не боится никого, в том числе США.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша украина сергей лавров энтони блинкен владимир зеленский
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