Лавров на встрече с Блинкеном напомнил о словах Зеленского про русских

В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Представители двух стран встретились в отеле "Президент" и беседовали на протяжении полутора часов.

Во время беседы с Блинкеном Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Когда вопрос о нападении задал журналист CNN и спросил, почему Москва решила сделать это именно сейчас, то глава российского внешнеполитического ведомства порекомендовал Госдепу проанализировать методы работы телеканала CNN "на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов". Выдержки из беседы публикует RT.

Также Лавров напомнил о словах Владимира Зеленского, который призвал всех граждан Украины, которые чувствуют себя русскими, "убираться в Россию". Министр отметил, что украинского лидера "взял под крыло" Запад и поощряет любые его выходки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не боится никого, в том числе США.