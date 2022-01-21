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Автор Юлия Миленина

Пушков об отправке военных из Британии на Украину: "Прям голливудский фильм"

Мир

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на публикации о том, что власти Великобритании отправили на Украину порядка 30 военнослужащих из элитного подразделения.

Пушков об отправке военных из Британии на Украину: "Прям голливудский фильм"

По его словам, эту информацию следует воспринимать в качестве "акции устрашения" в адрес РФ. В своём Telegram-канале политик подчеркнул: присутствие британских специалистов на территории Украины, скорее всего, никак не повлияет на российско-украинские отношения.

"Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады спецопераций. В голливудских фильмах такие ребята решают судьбы войны. Но это только в кино", — написал Пушков.

Он убеждён: если бы у британцев действительно было спецзадание, их переброску на Украину не освещали бы в СМИ. Как отметил Пушков, военные хотят "помахать флагом" и напугать Россию своим присутствием. 

"Интересно, кого это должно впечатлить?", — озадачился сенатор.

Ранее канал Sky News сообщил, что Великобритания перебросила на Украину около 30 военных, которые будут учить местных специалистов пользоваться новейшим оружием.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина алексей пушков великобритания
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Пушков об отправке военных из Британии на Украину: "Прям голливудский фильм"
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