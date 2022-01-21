Политолог Калиниченко: Британию "разденут и разуют" из-за ситации вокруг Украины

Британия сегодня почти единолично содействует киевскому режиму, из-за этого её могут обвинить в создании кризисной ситуации вокруг Украины. Об этом заявил политический эксперт Алексей Калиниченко.

Во время пресс-конференции, запись которой появилась на YouTube-канале издания ГолосUA, специалист отметил, что США и Германия постепенно отстраняются от конфликта, в то время как Великобритания регулярно заявляет о перебросках военнослужащих на территорию Украины.

"США пытаются отстраниться от поставок оружия Киеву, Германия тоже отказалась поставлять вооружения, немцы даже своё воздушное пространство не предоставили", — сказал Калиниченко.

Он подчеркнул: Британию, вероятно, сознательно втягивают в конфликт. По его мнению, эту страну хотят "раздеть и разуть", а также возложить на неё вину в украинском кризисе.

Ранее канал Sky News сообщил, что Британия отправила на Украину около 30 военнослужащих из элитного подразделения, которые будут обучать местных специалистов пользоваться новой боевой техникой.

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