Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации конфликта с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Своё обращение к российской стороне он опубликовал в Twitter.

Известно, что в ходе совещания Столтенберг выразил Зеленскому поддержку перед лицом угрозы, которая исходит от России.

"Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым прицепам", — заявил генсек НАТО.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение Евросоюзом масштабных санкций в отношении России последует в случае ухудшения ситуации на Украине. Она отметила, что в ЕС поддерживают диалог с РФ, но не приемлют попыток раздела Европы на сферы влияния.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.