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Автор Александр Шторм

Украина и НАТО всё: ответ РФ будет "быстрым, асимметричным и жёстким"

Мир

Аналитики Запада всё чаще рассуждают о том, что у Путина есть другие варианты действий, чем просто вторжение на Украину. В основном все вспоминают о ядерных ракетах. Но предупреждение России о том, что она будет активно действовать только в ответ на меры Запада, игнорируется.

Украина и НАТО всё: ответ РФ будет "быстрым, асимметричным и жёстким"

Всех беспокоит возможное размещение ядерных ракет вблизи американского побережья. Переговоры Байдена и Путина никаких ощутимых сдвигов не принесли, поэтому в НАТО проводят консультации и моделируют ситуацию в попытке понять, что может произойти в ближайшие месяцы.

Путина подозревают в том, что он "рвётся расширить российскую сферу влияния в Восточной Европе". В тому же Россия потребовала письменных гарантий полного отказа НАТО от дальнейшего расширения.

Если это требование не будет удовлетворено, Россия будет обеспечивать интересы своей безопасности такими средствами и методами, которые остро ощутят и в Европе, и в США.

Разумеется, на Западе переживают, что Россия может перебросить своё ядерное оружие в места, находящиеся неподалёку от берегов США. В этом случае время предупреждения о пуске ракет сократится до пяти минут, и тогда появится возможность повторения Карибского кризиса 1962 года.

Как пояснил аналитик Дмитрий Суслов, США и НАТО должны заплатить высокую цену за своё присутствие у границ России. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказался в том ключе, что в НАТО стало обычной практикой "фундаментальные" принципы применять и толковать в соответствии со своими геополитическими задачами.

У альянса также существует обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других и принцип, гласящий, что все без исключения обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, в равной степени распространяются на каждое государство-участника. При этом в реальной политике НАТО принцип неделимости безопасности принадлежит только им.

На Западе, конечно, могут игнорировать здравый смысл до бесконечности, и все заявления России считать пустыми угрозами, но сдвигающиеся "красные линии" могут привести к тому, что ответ России будет быстрым, асимметричным и жёстким.

США называют такие требования попыткой восстановления РФ своего влияния в Восточной Европе. К тому же Москва хочет, чтобы Запад прекратил ротацию войск в бывших странах-членах Варшавского договора, которые вступили в НАТО.

Во время недавнего брифинга в Белом доме советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США якобы готовы продвигаться вперёд по дипломатическому пути, работая "добросовестно и с честными намерениями".

При этом в Пентагоне рассматривают не менее шести вариантов "российского вторжения" разных масштабов. Эксперты рассмотрели уже все возможные способы и озвучили их в прессе.

Вариантов там действительно несколько. Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский прогнозирует уничтожение украинской инфраструктуры с воздуха. "Наземное вторжение тоже нельзя списывать со счетов", — переживает он.

Хотя сама Россия не устаёт повторять, что не имеет планов вторжения на Украину. А вот что сказал Путин, так это то, что Россия может разместить на расстоянии прямого удара по Вашингтону свои гиперзвуковые ракеты подводного базирования. Но всё это будет реализовано только в ответ на действия Запада.

А пока 4 февраля Путин отправится в Пекин, где будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады и проведёт встречу с со своим коллегой Си Цзиньпином. Считается, что Китай и РФ могут заключить секретный (или явный) военный союз — создав военный блок для противодействия НАТО.

Напомним, для Америки Китай является самым сложным и долговременным противником. Но если США будут наращивать конфронтацию с Москвой, то придётся это делать в ущерб сдерживанию Китая.

Так что большой вопрос, потянут ли США такую нагрузку. Нужно ли им это делать — вопрос уже сугубо риторический.

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«Это наша территория»: Путин ответил на вопрос о «вторжении России на Украину»
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы си цзиньпин джейк салливан владимир путин евгений бужинский
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