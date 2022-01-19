Евросоюз пригрозил РФ "масштабными санкциями" при ухудшении ситуации на Украине

Введение Евросоюзом масштабных санкций в отношении РФ последует в случае ухудшения ситуации на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введём масштабные санкции, согласованные с партнёрами", — цитирует главу ЕК ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС поддерживают диалог с РФ, на не приемлют попыток раздела Европы на сферы влияния.

Ранее ЕС обещал ввести в отношении РФ новые санкции в случае её вторжения на Украину.

По словам замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, в Вашингтоне подготовлено18 сценариев действий на случай вторжения РФ на Украину.

"Скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — заявила на прошлой неделе американский дипломат.

Вместе с тем она сообщила, что в США считают, что смогут добиться деэскалации вокруг Украины при помощи дипломатии.

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