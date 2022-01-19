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Автор Антон Куликов

Таки достал: в минобороны ФРГ резко ответили на претензии посла Украины

Мир

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, похоже, весьма уверенно идёт к успеху. Германские чиновники явно начинают терять терпение, когда их просят прокомментировать высказывания пана посла.

Таки достал: в минобороны ФРГ резко ответили на претензии посла Украины

Вот недавно он опять поднял тему поставок германских вооружений на Украину. На этот раз в интервью агентству dpa посол сообщил о том, чего именно хотят украинские власти от Германии. А хотят в Киеве военные корабли и системы противовоздушной обороны. При этом, по словам посла, вопрос поставки вооружений остаётся на повестке дня в отношениях с ФРГ.

По словам Андрея Мельника, Украине срочно требуется оружие для обороны, однако властям Германии не хватает "политической воли", что "вызывает сожаление" на фоне "острой опасности войны в Европе".

Представитель минобороны Германии на брифинге в среду, 19 января, резко прокомментировал заявления украинского посла. В духе "да сколько ж можно повторять-то?!"

"Хочу обратить ваше внимание на то, что федеральный канцлер (Олаф Шольц) и министр иностранных дел (Анналена Бербок) в последние 48 часов чётко заявили позицию, которая заключается в том, что летальное оружие не поставляется на Украину. Так было в прошлом, так было при прошлом правительстве, так обстоит дело и в этом правительстве", — заявил представитель минобороны ФРГ на брифинге в среду, 19 января.

Представитель ведомства также добавил, что "планов военной поддержки (Украины) нет", сообщает РИА "Новости".

В свою очередь, представитель германского внешнеполитического ведомства Андреа Зассе ограничилась кратким комментарием насчёт того, что МИД, "как и обычно", принял к сведению заявления украинского посла. И напомнила, что министр иностранных дел комментировала эту тему 17 января. Бербок тогда сказала, что Германия выступает за дипломатическое урегулирование и поставлять оружие Украине не собирается.

При этом нельзя сказать, что в Берлине у Андрея Мельника совсем нет поддержки. Например, глава комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия) считает целесообразным рассмотреть вопрос о поставках в Украину "оборонительного вооружения".

Представители Свободной демократической партии входят в состав коалиционного правительства Германии вместе с социал-демократами и "зелёными", которые выступают против поставок оружия на Украину.

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Кто сейчас борется против Германии?/Яков Кедми
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия олаф шольц анналена бербок
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