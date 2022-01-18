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Автор Валентина Севрюгина

Лавров и Блинкен обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили возможности продолжения контактов по гарантиям безопасности в ходе телефонных переговоров, сообщает РИА Новости.

Лавров и Блинкен обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности

Известно, что Лавров предложил Вашингтону предоставить комментарии "на бумаге" на предложения Москвы по этой теме. Уточняется, что глава российского ведомства по-прежнему настаивает на принципиальных моментах в переданных проектах двустороннего договора с США и cоглашения с НАТО.

Напомним, что в данных предложениях зафиксированы юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа.

Ранее три тура переговоров о гарантиях безопасности — в Женеве, Брюсселе и Вене — ничего не добавили и не убавили в накалённых отношениях России и Запада.

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Темы сша сергей лавров энтони блинкен
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