Песков усомнился в необходимости проведения саммита Россия — Украина — США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил предложение Киева о проведении трёхстороннего саммита Россия — США — Украина.

Он отметил, что в Кремле не совсем понимают, какие конкретно вопросы украинские власти предлагают обсудить в таком формате.

"Насколько я правильно помню, не было никакого уточнения, о чём предлагается поговорить в составе троих", — цитирует Пескова РИА Новости.

Государственный деятель добавил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому пока не до конца ясно, о чём именно украинские власти хотят поговорить с РФ.

По его словам, если Украина собирается обсудить двусторонние отношения, то власти страны должны объяснить, зачем нужны США в этих переговорах. Песков подчеркнул: гипотетический диалог наверняка затронет тему, связанную с соблюдением Минских соглашений.

"Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит ещё узнать", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что власти Украины, предложившие организовать онлайн-саммит с участием РФ и США, не указали, какие вопросы они хотели бы обсудить на мероприятии.

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